〈南部〉墾丁牧場合作社重生 老饕搶購美食

2017-10-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農委會畜產試驗所恆春分所（俗稱墾丁牧場）員工消費合作社，因獨家牛肉乾、牧草汁、新鮮羊乳受到民眾歡迎，七月卻因颱風雷擊燒毀，遊客擔心珍貴美食回憶就此消失，幸經過兩個月整修，昨天活化周邊建築後重新開幕，大批老饕客前往解饞。

7月底燒毀 昨重新開幕

「回憶終於回來了！」搶到牛肉乾的朱姓民眾開心表示，得知牧場合作社重新開放，連忙搶購好吃的招牌牛肉乾當中秋禮送好友；首次到訪的中國遊客小亮說，網路上就知道墾丁牧場有私房美食，不知道曾失火燒毀，很幸運十一長假能買回去當伴手禮。

位在墾丁大街上的墾丁牧場，有「南台灣清境農場」美名，雖是不開放參觀的神祕機構，但內行遊客及居民都知道大門右轉的合作社有獨家美食，包括噴香有嚼勁的招牌牛肉乾、無添加的牛羊乳、苜宿草打的牧草汁和牛軋糖等，透過網路傳播，連中國自由行觀光客都前來搶購。

不過，七月卅日因颱風引起雷擊，木造的合作社陷入火海，消防人員到場已無法挽救，雖未造成人員受傷，許多內部展示品及設備卻付之一炬。

「不重新營運，實在對不起長年支持的顧客。」墾丁牧場合作社人員指出，合作社燒毀後，幾乎每天都有遊客在大門口詢問修復日期，內部經過討論，決定整修原合作社周邊的舊展館，並重製原本合作社內的老照片及展示品，中秋節前重新開幕後，牛肉乾、牛羊乳等大部分招牌商品都恢復販售。