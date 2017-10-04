〈台北都會〉永春都更選配抽籤 不同意戶拒抽

2017-10-04

〔記者鍾泓良／台北報導〕市府於永春都更案遭判敗訴，須重提都更權利變換選配。實施者森業營造從八月卅日至九月廿八日開放選配，但不同意戶王東凱並未參加選配，而昨日實施者進行選配抽籤，王雖然帶著律師到場，但仍表達目前選配不合法，因此未參與抽籤就離席，而實施者則在律師見證下代為抽籤。森業營造昨表示，他們預計本週會將都更計畫送至都更處，若一切順利，希望能在農曆年前走完都更程序，過年後復工。

王東凱受訪表示，這次選配估價資料沒有收到；選配規則也有問題，認為還要強行抽籤不合理。他說，昨天到場就是表達自己的權益就離去，避免進一步衝突；該案進入都更會後，他還是會繼續表達自己的意見，「但看來市政府已經有些定案了。」

同意戶代表劉德玢表示，昨天舉辦選配抽籤時，一直沒有出現的王東凱帶著兩個律師到場，而在說明完選配抽籤規則後，王東凱就表達選配仍不合法，並已寄存證信函給實施者森業營造及都更處，隨後就離開，整個過程約四十分鐘。

森業營造協理李政道表示，他們預計本週將都更計畫送至都更處，都更處收件後要公展卅天，期間舉辦公聽會，隨後送至幹事會審議、舉辦聽證會，最後送至都更會大會審查。他說，若按照市府說比照「都更快軌專案」的速度，預計農曆年前走完都更程序，過年後復工。