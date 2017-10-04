〈台北都會〉柯說開發「一夕致富」 社子島：假的

2017-10-04

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲曾說，社子島居民別想開發後一夕致富，應以多數人利益為原則。昨於環評範疇界定第四次會議上，有居民說「市長說的一夕致富都是假的」，好處都是財團拿；多數居民異口同聲說，不反對開發，但開發單位未妥善因應拆遷補償、安置等問題，錯估當地門牌戶數，對景觀規劃也付之闕如。

昨舉行社子島開發環評範疇界定第四次會議，除了砲聲隆隆外，更有居民數度走向主席林鎮洋及環保局副局長蔡玲儀前方發言，痛斥專家教授不懂社子島，禁建四十多年，市府「像詐騙集團一樣」，更質疑主席說「聚落保留」，是不想開發才會脫口而出。

地政局副局長易立民會後表示，都市計畫規劃之初，是以戶政機關登記的二千多戶門牌作為初步了解的憑據，並非不知總戶數達四千多戶；談拆遷補償、安置等問題，依法須按「台北市公共工程拆遷補償自治條例」辦理，舉凡安置的資格、面積等均受法所管，但居民的要求逾越當前法律範圍。

至於開發後對當地社經影響，易立民說，在環評範疇界定定案後，勢必會啟動調查，作業前也會與當地溝通，尋求共識，初步作業流程須一年。

環保局副局長蔡玲儀會議作出結論，區段徵收及防洪計畫，對現有居民的社會文化與經濟衝擊，都必須在第二階段的環境影響評估納為重要項目，並且以專章進行評估。