〈台北都會〉大內藝術節 畫廊、街頭都看得到

2017-10-04

〔記者周彥妤／台北報導〕由台北市大直和內湖藝術工作者於二○一四年籌組發起的「大內藝術節」，將於十月七日至十一月五日登場，今年首度走出畫廊，直闖大直與內湖的公共空間，策劃於公園廣場、市區公車和候車亭規劃藝術裝置，並以「畫廊主展場展覽」、「公共藝術」及「文化巴士」為三大主題。

四大畫廊 四主題展

畫廊主展場展覽設有四個主題展，首先，尊彩藝術中心展場以「解／嚴」為題，總策展人林志明邀請廿三位不同世代藝術家參展，探討戒嚴、解嚴；其次，秋刀魚藝術中心由傅遠政策展「塗．勞 時代」，在物件、手繪、塗抹及勞作中，以手感參與藝術實踐；第三，策展人楊雅翔於王道銀行藝文空間，以「藝術的價值」為題規劃微影展「亞特的疑問」；最後，大觀藝術空間則以展覽空間內的三個區塊代表台灣藝術產業三個年代：從畫廊到產業、從展示到策展、從定位到品牌。

公共藝術 進駐公園

公共藝術部分，莊志維作品「森林裡的洋流」設於內湖洲子二號公園，以緩慢變化流動的燈光效果，引發公園動態的空間魅力；廖建忠作品「砂石車斗」設於大直明水公園，以一部車頭埋入草皮的貨車傾倒出滿車的土放置公園草皮，將民眾熟悉的街頭施工景象拼接到公園中，形成對公園印象的錯亂；蔡坤霖作品「戲台」設於大直明水公園，藉由塑膠水管與層板，打造類似草坡與樹木交織舞台。

文化巴士 移動風景

至於文化巴士計畫，策展人羅健毓以「移動風景」為主旨，規劃七條公車路線（六二○、藍七、藍廿七、九五○、內湖站、五五六、九○二），透過藝術圖像包裝車體外觀，搭巴士彷彿是美學之旅。此外，搭配大直內湖區內四處候車亭（瑞光港墘路口、基湖站、大直美堤花園一、敬業三路一站），設立藝術裝置，將藝術氣息注入單調的候車亭。