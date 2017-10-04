〈台北都會〉醫療委外廠商擺爛 北市動物之家淪血汗工廠

2017-10-04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市內湖動物之家收容犬貓數量即將突破六百隻，動物保護處在人力不足下，曾打算將醫療業務外包給民間業者，卻連續流標十三次後才找到業者。但台北市議員王鴻薇昨在台北市議會財建部門質詢指出，該業者是偽造打卡紀錄的爛廠商，外包不到三個月就終止契約，導致動物之家獸醫師、工作人員超時加班五十小時以上，淪為血汗工廠。

王鴻薇表示，自從零安樂死政策今年二月上路後，動物之家收容貓、犬數量，從約五百隻一路飆升至將突破六百隻，依照「動物收容處所設置組織規則」，動物之家至少要有十四名工作人員，實際卻只有十名，連法律最低要求都無法達到，造成獸醫師、工作人員加班超過五十小時，已違反勞基法規定，人員疲於奔命情況下，連帶照顧環境、品質都低劣。

王鴻薇更指出，儘管動保處打算將動物之家的醫療、絕育、預防注射等業務外包給民間業者，卻從去年二月起流標十三次，直到今年三月才有業者投標，但業者得標後不但沒派獸醫師至動物之家服務，還偽造打卡紀錄，迫使在六月二十一日就終止契約，根本是「詐欺廠商」。

動保處長嚴一峰則說，目前會從三個方向改善，第一是今年十月底，會透過國考的招考分發，補充兩名人力；第二是從動保處總處，找到一名自願支援動物之家的人員；第三則是將該標案在昨天重新上網招標，並將招標條件放寬，因應民間獸醫師薪資較高，所以將提供資源也拉高，已有廠商透露投標意願。