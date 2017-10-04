〈台北都會〉北市動物之家發現過期藥 動保處挨批

2017-10-04

議員嗆處長 失職應下台

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨市議員陳孋輝昨爆料，市長柯文哲九月廿六日才至台北市動物之家視察，前腳剛走，她助理下午於現場發現手術室有多項逾期藥物，甚至包括用於牛豬羊的藥物，質疑動保處帶頭違法，自創用偽劣藥的方法，漠視貓狗健康、權益，「市長身為醫生，會使用逾期及不適用藥品？」動保處長嚴一峯失職，應下台向毛小孩謝罪！

陳孋輝指出，其助理於九月廿六日至動物之家，發現手術室內多項逾期藥品，包括止痛藥、類固醇、抗生素等，甚至有藥品逾期高達六年，連基本消毒傷口的安碘亦逾期近十個月，當下動保處技正林修億表示獸醫師不會用到這些藥品，訓斥收容組長陳文德「叫同仁收一收，手術室打掃清潔，難不成要我下來幫你們收。」

陳孋輝說，為何浪費公帑採購不會用到的藥品？動保處睜眼說瞎話，將逾期藥品用於收容動物身上，不知有多少動物遭殃；逾期藥品變質、手術室髒亂不堪，如何確保收容動物醫療品質、不會被感染？

收容組長：委外未標出致未處理

陳文德昨受訪則說，這是他們過錯，手術室當時有三瓶過期的診療藥，但並非手術用藥，由於手術室還未委外標出，因此還未完成藥物清點，導致未處理過期藥；記者數度追問過期藥有用於貓狗？陳僅說，手術室藥櫃二○一一年就陳列那些藥，可能是以前大家放藥品的地方。嚴一峯晚間則以開會為由，並未回應此事。

但陳孋輝表示，依「動物用藥品管理法」超過有效期間者，稱動物用劣藥，可處三萬至十五萬元罰鍰，動保處逾期藥品包括，動物藥製字第○八八二五號「多剋星Ｒ長效注射液廿％，效能（適應症）牛、豬、羊：治療巴氏桿菌症、肺炎及胸膜炎、膿瘍、傷口感染…等」，標籤載明「本藥不適用於狗、貓、馬」，難道動物之家有經濟動物牛豬羊？

陳孋輝表示，行政院消保處於日前公布獸醫診療機構聯合查核結果，北市兩家動物醫院上榜，其中一家被發現逾期藥品，當時農委會防檢局表示已行文動保處調查，殊不知動保處自己用逾期藥品。