〈台北都會〉林口選手村陸橋存廢 公所問卷調查

2017-10-04

花了4千萬鋼構臨時橋 北市府擬拆

〔記者李雅雯、徐義平／綜合報導〕林口區世大運選手村，台北市政府耗資四千萬元在文化一路搭建臨時鋼構陸橋，橫跨選手村兩個基地，目前階段性任務已結束，北市府擬拆除，地方民意卻認為，「蓋了都蓋了，不如留下」。林口區公所目前正進行問卷調查，廣納各方意見，作為臨時鋼構陸橋存廢的參考依據之一。

林口區選手村歸屬內政部營建署，賽事結束規劃轉作社會住宅，興辦世大運期間，為方便選手通行，北市府興建臨時鋼構陸橋，該鋼構陸橋兩側落點在選手村基地內，僅供選手通行。

對於臨時鋼構陸橋存廢，新北市長朱立倫昨天表示，將和內政部營建署協調討論。

營建署建議雙北協商 並尊重結論

新北市議員蔡淑君認為，鋼構陸橋有遮雨棚可遮風蔽雨，目前蒐集到的民意傾向保留，相關單位可考慮如何讓鋼構陸橋和既有陸橋整合連結。營建署則表示，臨時鋼構陸橋由台北市政府出資興建，建議雙北協商，營建署會尊重雙方討論結果。

北市工務局指有打地基 安全無虞

台北市政府工務局副局長黃一平指出，陸橋設施牽涉到建築管理、都市設計審議等問題，留下與否，尊重新北市政府的決定。黃一平另也提到，此鋼構陸橋有打地基，安全性、穩定性和一般混凝土陸橋無異。

新北市政府養護工程處長林茂盛說明，一般陸橋坐落在人行道上，提供不特定人通行，此座臨時鋼構陸橋兩端深入基地，鋼構陸橋若要留下，首先要重新計算基地範圍的建蔽率、容積率；再者，由於其兩端坐落在私人基地內，若其僅供基地內特定民眾使用的話，維護管理責任將由社會住宅主管單位進行，若是提供不特定人通行，維管責任則交付工務局、區公所。

林口區公所區長朱思戎說，目前已發問卷給里辦公室、社區發展協會、社區管委會和學校，調查代表性意見領袖的意見，作為鋼構陸橋存廢參考，近期陸續回收彙整。

有民眾認為，鋼構陸橋可遮風蔽雨，「既然花那麼多錢蓋了橋，就留下吧！」另也有民眾認為，旁側就是既有陸橋，功能重複，留著鋼構陸橋反而破壞了原有的市容景觀，支持拆除。