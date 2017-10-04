〈台北都會〉北市國慶插旗減 民政局：漂亮重於數量

2017-10-04

〔記者郭安家／台北報導〕今年十月十日國慶日，北市府忠孝東路等處掛了二四二六面國旗，但比去年減少了一千五百面，國民黨市議員王欣儀質疑國旗逐年減少！柯市府有何居心？但民政局長藍世聰回應，比起往年，市府希望國旗插得漂亮，另考慮安全問題不插在安全島，不在乎數量，東倒西歪插旗反而對國旗不尊敬。

王欣儀說，柯市府於去年雙十國慶解釋，因考量綠地、安全島國旗容易受到人為或風吹等外力因素破壞，因此減少部分綠地、安全島插掛數量，共插掛三千九百面國旗。

王欣儀質疑，據了解是民政局因認為插掛國旗的成本高及部分民眾仍反映有安全問題，故今年編列預算兩百萬元，於全北市總共掛二四二六面國旗，插掛新生南路一至三段、忠孝東路一至四段及市府周邊等路段，比起去年少了將近一千五百面。

王欣儀表示，對比新北市在市區主要道路、橋樑、市府大廳、各機關學校及遊客眾多的景點插掛約一萬面國旗，數量比去年增加四成、四千三百面，且透過選擇不同旗面大小及插掛技術等克服「安全問題」；過去北市府掛設國旗時都不曾出現「交通安全問題」，為何柯市府執行時卻會產生交通安全疑慮？她要求北市掛設國旗一面都不可少！

但藍世聰說，插國旗不在乎數量，尊重國旗的做法是插得莊嚴好看，東倒西歪插旗反而對國旗不尊重，因為今年減少安全島插旗，以路燈桿插旗為主，盼插得漂亮又安全，藍強調：「我們不會搞什麼政治。」