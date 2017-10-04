〈台北都會〉議員批柯卸責 嗆刪兩岸預算

2017-10-04

砲轟鍾永豐 沒肩膀別當局長

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣大學昨公布「中國新歌聲」調查報告，直指七月十一日主辦廠商幕婕塔企業股份有限公司來台大接洽，表示接獲台北市政府文化局委託辦理音樂節，但台北市政府隨即發出聲明澄清，九月一日前絕無與慕婕塔公司接洽過，更無委託租借場地，卻未提出任何佐證資料。對此，藍綠議員皆痛批，事件發生至今，市府對應負責任避重就輕，如果兩岸交流活動都要這樣偷偷摸摸，乾脆刪除預算。

民進黨市議員顏聖冠批評，如果是兩岸交流活動，為何好像很怕議會和市民知道，柯文哲口口聲聲說要公開透明，既然沒有辦法公開讓人家知道到底在交流什麼，預算乾脆刪除，文化局長鍾永豐不要只會躲在後面說自己「只是協辦」，既然掛協辦就要對市民負責，沒肩膀就不要當局長。

民進黨市議員李慶鋒痛批，誠信最重要，爭議可以解決，就是檢討改進，但鍾永豐避重就輕，強烈懷疑柯市府沒有交代清楚來龍去脈，甚至說謊，會建議黨團不接受市長來作施政報告，並建議黨團，針對文化局的兩岸預算，採取更嚴格的檢視。

國民黨市議員徐弘庭認為，若沒有長官授意，不可能完成這麼複雜的聯繫；台大身為公務體系，廠商要不是拿著北市府跟文化局協辦的名義，台大不會同意，北市府應該將往來文件或相關溝通過程都公開。同黨市議員汪志冰更直言，文化局不能「惦惦」（台語：安靜）被人家電，真的站得住腳就要講清楚，捍衛文化局也是捍衛北市府。