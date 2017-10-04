〈台北都會〉《台大生濺血案》舞台沒安檢 根本不該開演

2017-10-04

〔記者郭安家／台北報導〕八仙塵爆後政府重視千人以上活動公安，但民進黨市議員簡舒培昨再爆料，九月廿四日舉辦的「中國新歌聲」舞台，需申請大型群聚活動安全管理方案、事先與台北市消防局進行消安演練，但主辦單位根本擺爛未執行，而搭設舞台也需土地使用權利同意書，但廠商幕婕塔拿場地借用申請書魚目混珠，身為協辦單位的台北市文化局要負最大責任，一個不安全的舞台，根本不該讓活動開演。

消防局：沒有接到申請

消防局坦言，幕婕塔搭設舞台，連建管處程序都未完備，所以也沒至消防局申請活動前消安演練；另外，根據「台北市大型群聚活動安全管理注意事項」，主辦單位須向土地主管機關申請安管方案，由於演唱會地點位於國立台灣大學，因此主管機關為教育部或台大，但消防局並未獲得相關申請資訊。

簡舒培還出示幕婕塔檢具資料為八月八日台大體育館及戶外運動場地的「借用申請書」，這張台大內部文件以表格形式陳列使用目的、收費核算、注意事項及台大承辦人員簽章，屬於校內申請文件；並非民間規範甲乙方權利事項、法律責任的土地使用同意書，格式上也無立同意書人、機關官章。

議員：缺件竟准搭舞台

簡舒培質疑，幕婕塔未檢具土地使用同意書，為何建管處核准同意搭設舞台，令台大學生及校方覺得莫名其妙；她質疑文化局幫中國商業節目喬很多，出事了，就一推二五六，宣稱僅提供行政協助，而市長柯文哲也不願調查、堅稱北市府沒有責任疏失，難道違反規定就是行政協助嗎？質疑市府各單位有放水之嫌。

對此，建管處發言人洪德豪則表示，相關辦法規定的「土地權利證明文件」並不拘形式，本案申請卷內有檢附「臺灣大學校總區體育館及戶外運動場地借用申請書」，並由校方管理單位用印許可其使用，經建管處審認尚符規定。

簡舒培更爆料，九月廿五日柯文哲前去探視台大歷史系的受傷學生張耿維，張在乎北市府要不要偵辦中華統一促進黨的組織犯罪，柯竟回應要啊、要辦，可是之前找不到名目，並對張說：「你現在剛好被打受傷，委屈你了。」

對此，北市府發言人劉奕霆則說，市長日前私下前往醫院探視學生，除表達慰問之意外，亦表達市府嚴正執法、絕不寬貸之決心。

至於有關消防安全問題，記者數度去電文化局副局長李麗珠，但至截稿前並未取得進一步回應。