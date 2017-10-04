〈台北都會〉淡海輕軌售票機 提供10國文字

2017-10-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕北台灣第一個輕軌系統「淡海輕軌」，是台灣首例執行「國車國造」的重要計畫，目前工程進度近七成，新北市捷運工程局運用BIM模型及動畫加工，模擬輕軌通車營運後影片，介紹車站及列車設備，規劃初期營運不收費，票價計算方式與台北捷運一致，避免民眾混淆。

捷運局局長趙紹廉指出，車站設置無障礙坡道、電梯與安心候車區，售票加值機、刷卡機及車門按鈕考量身障者高度設計，配合外國旅客到訪，國內新住民人口增加，售票機除中英文外，還可顯示日文、韓文、馬來文、印尼文、越南文、泰文、德文與法文等，共十國文字；因應電子票證環境蓬勃發展，旅客用卡習慣改變，刷卡機可支援市面上有流通八種支付卡。

列車部分，每一列車有五節車廂，載客量達二六五人，設有一般座椅五十個、博愛座椅十二個，並於第二、四節車廂設置多功能停放區，可容納一輛輪椅或兩輛自行車，全車提供免費Wi-Fi無線網路。

趙紹廉表示，淡海輕軌運輸系統第一期工程一○三年十一月開工，至今進度達六十六．六七％，預計一○七年七月綠山線完工，八月進行初勘作業，完成後報請交通部履勘，頒發營運許可後即可通車，初期估運量每日達四．二萬人次，紓解聯外道路交通瓶頸問題，提升觀光遊憩品質。規劃初期營運不收費，票價計算方式與北捷一致，營運前公告。