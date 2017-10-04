〈台北都會〉體檢板橋車站捷運站電扶梯 20處梳齒板「缺角」

2017-10-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋車站擁有四鐵共構（高鐵、台鐵、捷運、未完工的捷運環狀線）系統，是新北市最大的火車站，使用人次僅次於台北車站。新北市議員黃俊哲昨天辦理會勘，指捷運站與火車站內共有卅四處電扶梯梳齒板（踏階上像梳子的裝置），發現缺口及斷裂有二十處（台鐵十四處、捷運站六處），民眾使用不小心恐發生意外。適逢中秋節，運輸量大幅增加，他要求相關單位儘快改善，還給旅客安全回家的路。

工務局要求北捷、台鐵限期改善

工務局使用管理科技正蔡逸懷說，將要求台灣鐵路管理局和台北大眾捷運公司改善，若複查仍不通過，將依建築法七十七條之四，開罰六萬元。台鐵和捷運公司都表示將進行改善。

黃俊哲說，去年新北市政府舉辦歡樂耶誕城活動時，板橋車站因人潮眾多，電扶梯發生故障，釀成多位民眾跌倒受傷的意外，最近他接獲陳情，指火車站及捷運站多處電扶梯與地面連接的梳齒板多處斷裂，若有異物進入，將影響正常運作，民眾易夾腳受傷；台鐵電扶梯梳齒板未依規定塗裝黃色，且沒有在護裙板設置雙層毛刷，有安全疑慮。他要求相關單位立即改善缺失，全面清查升降設備，落實維修保養，市府須嚴格把關。

依據公共工程委員會電動步道工程施工技術規範，電扶梯應安裝梳齒板，且梳齒板應塗裝黃色，護裙板的兩側，須安裝經核可並附雙層毛刷的安全條片，材質須為合成防火材質。

台鐵指設置逾20年 今年全面汰換

台鐵台北運務段板橋站站長李西武表示，站內有十四處電扶梯、六處升降電梯，設置至今逾二十年，今年將全面汰換更新，預計月底前公開招標，工程未完工前，將於尖峰時段或重要節日加派人力駐守。

北捷指站內10梳齒板損壞 已換新

台北捷運公司系統處電梯廠場長林振福回應，二十台電扶梯全面檢視後，約一半梳齒板損壞，缺失部分昨天全部改善更新，確保旅客安全。他解釋，梳齒板是防止民眾受夾的保護裝置，斷裂原因是旅客鞋底的石頭或異物跑進縫隙，運轉時造成破壞，未來將定期檢視維護。