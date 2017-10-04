〈北部〉50長者做冰皮月餅 失智嬤開心

2017-10-04

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣五十名長者昨天聯手製作冰皮月餅，八十二歲阿真阿嬤因車禍受傷，有失智症狀，她也開心參與，與日托中心夥伴一起慶中秋。

財團法人台灣郵政協會暨宜蘭郵局贊助、伊甸基金會主辦的「中秋敬老」活動，在伊甸宜蘭縣頭城長青食堂舉行，有頭城日托中心與長青食堂長者、居家服務獨居長者、身心障礙者、早療兒童家庭受邀參加，眾人齊聚一堂，製作冰皮月餅開心提前過節。

老朋友相伴 身體變硬朗

製作過程中，有人準備餡兒，或遞上餅皮，大家合作無間，阿真阿嬤樂在其中，伊甸說，老阿嬤她年輕時把子女養大成人，後來在一次車禍意外中受重傷，出現記憶模糊後遺症，最終導致失智症狀，被帶到伊甸頭城老人日托中心照顧。

阿真阿嬤與同伴朝夕相處，找到志同道合朋友，慢慢找回笑容，昨天開心地製作月餅，現場笑聲不斷，友人說，老阿嬤有同儕相陪，彼上談天說地，每天都很快樂，身子變得硬朗，看起來年輕不少，宛如喜獲重生。

伊甸基金會宜花東區區長劉玉樸說，宜蘭縣許多獨居長者、身障朋友或弱勢家庭，需要大眾伸出雙手，幫他們勇敢發聲，進而突破困境，今年中秋節透過社區健康促進活動，讓這群弱勢民眾感受到社的關懷與溫暖，並創造共同回憶，希望增進凝聚力與歸屬感。