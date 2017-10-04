〈北部〉教育融合鄉土 蕭美珍分享經驗

2017-10-04

GHF教育創新學人獎

〔記者王峻祺／花蓮報導〕由民間看見台灣、溫世仁文教等基金會主辦的第一屆「GHF教育創新學人獎」公布獲獎名單，全台共有九位優秀老師獲獎，宜蘭、花蓮及台東三縣唯一獲獎人的原銅門國小、現任明禮國小校長蕭美珍，將遠赴歐洲分享台灣近年創新教育歷程，肩負起讓世界透過教育創新模式架構認識台灣的使命。

「我看到台灣教育的希望！」蕭美珍獲獎時強調，能同時與全台知名教育工作者榜上有名深感榮耀，獲得「GHF（Global Highlight For Future）教育創新學人獎」，不僅是一份肯定，更賦予一項重要任務，代表將把現今改變台灣教育現況力量的成功創新故事，帶到世界各地與國際學者分享。

她說，每名獲獎者都將會拿到一筆高額獎金，主要用來擇定交流國家，並把已發展成熟的教育創新方案帶到國際學校分享，再把參訪學校好的教育歷程帶回台灣，進行第二階段實踐的可行性。

蕭美珍在創校百年的銅門國小服務時，結合部落文化推動「面山課程」，並實施校本課程、夏日樂學、空間美學、創新教學及村校共做等五大實作方案，帶領師生重回山林學習傳統技藝、關懷山野，激發孩子及家長對太魯閣文化保存的使命感，成功吸引日本文部省（即教育部）選派十二名公費校長候選人，來台取經，作為日本鄉土教育的借鑑。

任職明禮國小的蕭美珍，預計在學校邁入建校一百廿年前夕，打造「奇萊共學聯盟」計畫，延展銅門經驗，建構一座「城市遊樂園」，以鄰近美崙溪及將軍府、花蓮港等豐富的歷史人文及生態優勢，落實「社區走讀」概念，除保留學校百年歷史特色，還將轉型為「村校共享、樂齡共學」的學習基地。