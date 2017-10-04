〈北部〉竹市友善農園 一區一基地供認養

2017-10-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府與草根意識工作室合作，啟動「都市友善農園」計畫，設置「一區一基地」開放都市農民認養農園，昨天在公道五路三段一處農地啟用，市長林智堅也種下橘子樹，鼓勵市民加入都市農夫行列，以友善耕作活化休耕地，「自己種菜自己吃」。

新竹市「都市友善農園」計畫，在東區前溪里、北區港北里和香山區茄苳里設示範基地，初步提供兩百個單元、每個單元廿平方公尺，每年以兩千元費用向地主認養，有意願民眾可電洽草根意識工作室：0905-299467。

基地有蔬菜種植區、果樹種植區、雞舍區、堆肥區、休憩區；九月開設四梯次「都市農夫培訓課程」，已培育兩百四十名不使用農藥、化學肥料的新手農夫。

林智堅說，新竹市成為科技城後，農地逐漸荒廢，目前有四十五公頃休耕農田，市府啟動「都市友善農園」計畫，期盼招募更多都市農民，以友善種植、城市共耕理念活化休耕地。

林智堅說，兩年多來啟動「掀綠計畫」活化閒置國有地為城市綠帶，推動「食物森林」、「可食地景」開闢都市共耕空間；「都市友善農園」則盤點休耕農地，透過重新規劃、開墾，邀請市民來做假日農夫，活化休耕地。

草根意識工作室負責人劉晉宏表示，都市農園是世界潮流，東京、紐約、倫敦、巴黎早已有在都市種菜的計劃，台北市、新竹市是台灣領先實作的城市，未來也將成為親子食農教育的示範基地。