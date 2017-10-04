〈北部〉秋老虎發威 苗栗大湖柑橘近半曬傷

2017-10-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉是全縣主要柑橘產地，栽種各品種柑橘面積超過三百公頃，也是當地農民主要經濟來源。不過，大湖地區農會接獲農民反映，由於今年秋老虎發威，天氣持續高溫竟出現柑橘被曬傷，讓農民傻眼，擔心心血全泡湯，初估受損程度三至五成。

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良表示，目前已經獲報大湖鄉狀況，而鄰近的獅潭鄉也有部分農民反映，農業處將會派員了解全縣相關狀況，由於日曬造成的農損不在天然災害補助範圍，農業處清查後會跟農糧署反映以便協助農民。

徐春良說，目前苗栗縣柑橘產地以卓蘭鎮、大湖鄉為主，面積各超過五百、三百公頃，至於獅潭約一百公頃。

大湖地區農會總幹事徐欽志指出，派員清查發現的確有不少柑橘出現曬傷情形，提早由深綠色轉變成黃色，採收下來裡頭已經沒有汁液，無法販賣，有些柑橘被曬傷處甚至會出現裂果，都只能報銷。

徐欽志強調，柑橘是大湖地區主力農作物，一旦出現大面積的損壞，對農友生計影響甚鉅，農會將加緊腳步並呈報給上級農政單位包括苗栗縣政府農業處、苗栗農改場與大湖鄉公所農業課等，再安排現場勘查，清查損失狀況，爭取天災補助。

大湖地區農會推廣股長胡智郎表示，大湖鄉柑橘栽種品種包括桶柑、椪柑、海梨、茂谷柑以及帝王柑等，主要栽種地區在南湖、義和、栗林與東興村等地，從三月後各品種柑橘陸續開花、結果，目前還處於生長期，他這兩天陸續到各果園了解狀況，發現位於向陽處的柑橘受損嚴重，各果園受損「至少也有三成」，不少農友塗上碳酸鈣防曬仍未見效，只能說秋老虎發威實在太可怕。

有農友感嘆，柑橘是不少人於農曆春節或是元旦送禮的應景農產品，椪柑採收期約在十一月後，其他如茂谷柑、桶柑大約在農曆年前後採收，可說是農民春節前後養家活口的主力農產，如今出現曬傷等狀況，恐影響收成，農民叫苦不已。