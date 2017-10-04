〈北部〉校前路大橋將增光雕 打造楊梅新地標

2017-10-04

〔記者李容萍／楊梅報導〕楊梅區的這兩座橋有亮點、更安全！國道一號楊梅校前路匝道即將通車，橫跨國道一號的校前路大橋，市長鄭文燦昨天視察宣布將打造為楊梅新地標「楊梅光雕大橋」，經費約六百萬元；瑞獅大橋則是連結龍潭科學園區及楊梅市區的重要橋樑，為提升瑞獅大橋的安全性，市府新增中央分隔島及人行道，昨天辦理通車典禮。

瑞獅大橋 新增中央分隔島

鄭文燦表示，瑞獅大橋是連結龍潭科學園區及楊梅市區的重要橋樑，行駛瑞獅大橋的貨車多，違規迴轉容易造成交通事故，此次工程施作中央分隔島，解決車輛違規迴轉問題，且新設行人專用道與機車優先道，讓人車得以分流外，市府也在梅獅路新設行人專用道，第一階段施作範圍為梅獅路二段到蘋果路，第二階段為梅獅路一段到石門大圳。

鄭文燦說，桃園市的人行道不足，為保障用路人安全，今年編列兩億六千萬元，明年預計續編三億元，透過設置更多行人專用道，提升行人的安全及便利。

至於校前路大橋的光雕計畫，橋面將採用可變化顏色及亮度的ＬＥＤ燈，以紫色、藍色及綠色展現，並在整點呈現動態的燈光秀，讓車水馬龍的國道一號上面彷彿有一個大西洋豎琴掛在高速公路上，讓用路人看到它就知道楊梅到了，成為楊梅的一大亮點，工期預估六十天。