〈北部〉車站阻隔 禾豐橋再串起壽豐兩村

2017-10-04

樹湖溪上建橋 方便共和村民

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和、壽豐兩村，過去受到台鐵壽豐車站及樹湖溪阻隔，雖然緊鄰卻總要繞遠路才能抵達，隨著壽豐站高架化啟用，鄉公所向中央爭取兩千多萬元的經費，在樹湖溪上興建禾豐橋，讓共和村民不用繞遠路就可以到壽豐村，昨天舉行通車啟用典禮。

鄉長張懷文說，過去壽豐車站原先為平面式車站，而鐵道及樹湖溪阻隔共和村農墾社區到壽豐街上的交通路線，村民往返兩處都須繞道而行，非常不方便，二○一五年壽豐車站高架啟用後，考量聯外道路的完整性及暢通性，透過前立委王廷升尋求交通部鐵路局補助，獲得交通部鐵路改建工程局東部工程處核定二千五百萬元補助興建鋼構橋。

鄉公所指出，「禾豐橋」全長廿八公尺，寬十二公尺，連同東西側引道合計九十四公尺，由大山工程顧問公司規劃、設計，興玉輝營造施工，去年十一月開工興建，完工後橋名取自共和村的「和」與壽豐村的「豐」，其中和字改為同音字「禾」，希望農民稻禾結滿金黃稻榖飽滿豐收，同時設置景觀照明六組，在夜晚有夜間景觀照明效果。

壽豐村長楊國亮說，四十多年前，車站南邊有個簡易的木板橋，後來花東鐵路改建，共和、壽豐兩村就被火車站、鐵道、溪流等阻隔，都要繞道而行，隨著車站的高架化，加上禾豐橋的通車，讓兩邊的村民可以不用繞遠路，相當方便。

連接到壽豐村 景觀橋添景點

張懷文說，禾豐橋除打通兩邊居民往返交通，縮短共和村到壽豐車站、壽豐行政中心間距離，同時串起周邊景觀特色，使壽豐車站、共和大同農場宿舍區建築與不遠處的立川漁場、理想大地渡假飯店等景點形成串聯與加分作用，拱形鋼構景觀橋也與壽豐高架車站形成相互輝映效果，未來，將繼續爭取橋樑沿岸的綠美化及休閒步道，讓壽豐車站不僅是鄉內重要交通樞紐，也是鄉親的休閒去處。