〈北部〉122縣道恐「輪陷」 爭取全線邊溝加蓋

2017-10-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕別讓來客「輪陷」五峰！通往新竹縣五峰鄉的一二二號縣道（南清公路）有的路段邊溝加蓋，有的沒有，不熟路況的人既要注意急彎、窄路，還要小心會車，稍一不慎就會「輪陷」溝內。新竹縣議員趙一先批評是一路兩制，爭取全線加蓋，以達實質拓寬的效果。

縣府工務處表示，一二二號縣道沿線地質敏感，只要雨勢稍大就容易土石崩落，造成道路邊溝淤塞。為避免影響排水才未全面加封邊溝。

趙一先說，一二二號縣道從竹東下公館一路蜿蜒進入五峰鄉，沿途很多窄小、急彎的路段，但因位在水源區被限制拓寬，對用路人和地方發展都很不利。

他說，這條道路從客家聚落逐漸進入到原住民泰雅族和賽夏族部落，原本應該是有最多元、豐富地景和人文風采的示範道路，但實際上，路樹根本沒人在管，很多地方雜草蔓生到路面。對很多喜愛挑戰此路的單車客或重機車友，也形成潛在威脅。

邊溝則有的路段加蓋，有的沒有加蓋，易造成用路人誤判，會車不小心就「輪陷」到水溝，旅遊掃興事小，萬一造成傷害事大。

急彎、窄道在無法拓寬，又有拓寬需求下，趙一先認為「有蓋」、「沒蓋」真的差很多，加蓋的路段具有實質拓寬的效益，相關單位要兼顧環保和用路安全，全線邊溝加蓋應是最好的選擇。

趙一先說，如果是人力不足和清淤等問題，他計劃發動一二二號縣道沿線竹東、五峰兩地的鄉親，共組維護管理委員會協助讓這條道路更美、更安全。