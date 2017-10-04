〈北部〉明年度總預算 苗縣維持「基本盤」

2017-10-04

景氣未好轉 僅編列法定支出

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府縣務會議昨天通過主計處提報明年度縣府總預算案，明年度歲入編列一百九十一億五千五百八十萬元，歲出一百八十九億二千五百八十萬元，較今年度增加六千萬元。苗栗縣政府主計處長陳榮貴指出，因景氣未好轉，明年度總預算編列與今年一樣「砍到見骨」，而且幾乎僅編列基本法定支出。

苗縣府主計處指出，明年度歲出較今年度增加六千萬元，微增零點三二％，主要係明年調增公教人員待遇增加約四億元人事費，增加數除以中央專案補助支應外，其餘由苗縣府採取緊縮原則節省經費因應。

陳榮貴指出，中央補助辦理各項道路橋樑、下水道工程及河川疏濬等公共建設經費減少約三億四千萬元；但北橫公路、拱天宮聯絡道、中山高銅鑼交流道東延段新闢道路等延續性工程，今年底追加減預算時，會全部補足，致明年不用再編列，並不會影響到延續性的重大工程進行。

陳榮貴說，為持續推動各項社會福利措施、醫療保健業務及長照業務，今年編列廿一億八千九百萬元、明年編列廿三億五千萬元，增加一億六千一百萬元，較今年度成長七點三九％，全面照顧弱勢族群，展現苗縣府實現「宜居生活」目標。

各局處採額度制 本月底審議

陳榮貴指出，因財政困窘，明年的總預算各局處採「額度制」編列，由各業務單位去調整，基本上幾乎僅編列人事費、行政費等法定支出及基本行政維持費。不過，明年度仍依公共債務法規定編列債務還本淨額（不含舉新還舊數）二億三千萬元。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗縣府目前受行政院頒「地方政府財政紀律異常之控管機制」執行在案，為讓苗縣府財政及早回歸正軌，唯有核實編列預算，縮減預算規模，以達實質收支平衡。明年總預算案，苗栗縣議會本月底將召開定期大會審議。