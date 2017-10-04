〈北部〉上半年違規拖吊 比去年同期增35％

2017-10-04

議員批 與不同意漲價有關

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局昨在市議會工作報告，市議員林正峰針對違規拖吊質詢指出，今年截至七月底交通局對違規車輛的拖吊數，換算後比起去年同期的拖吊量增幅達三十五％，質疑交通局去年打算將拖吊汽車移置費六百元、機車移置費一百元，調高為八八○元及一七五元未果，業者因此增加拖吊量變相獲利。交通局長劉慶豐澄清說，拖吊是依法行事，並未刻意增加拖吊量。

林正峰表示，交通局統計去年總共拖吊汽車四○五一二輛、機車四一七○二輛，但今年截至七月底，拖吊汽車已達三二○○七輛、機車三三○四○輛，砲轟拖吊政策本末倒置，拖吊量的增加彰顯了停車位不足的問題，要求交通局「應該把停車位畫出來，而不是一味拖吊，市府還要付費給拖吊業者，浪費公帑」。

桃園市兩處拖吊保管場分別位於桃園及中壢，市議員王浩宇也說，他經常接獲平鎮區民眾抱怨，因為平鎮沒有拖吊保管場，若車子被拖吊還要花三百元搭計程車去中壢保管場取車，根本就是差別待遇，要求交通局在平鎮增設保管場。

對此，停車管理工程科代理科長魏光譽表示，因經營成本問題，目前並無增設保管場計畫；現行保管費汽車每日兩百元、機車一百元，未滿半日以半日計收，而考量平鎮、蘆竹、龜山、八德四區並無保管場，去年議會也通過「跨行政區且拖吊距離逾五公里者，廿四小時內領車免收保管費」，但超過時間仍得依規定計費。