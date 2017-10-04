〈中部〉中區客家美食料理賽 20隊爭冠

2017-10-04

〔記者李忠憲／台中報導〕行政院客委會舉辦客家美食料理比賽，台中市主辦中區賽事，並以「花香、果香、客醬香」為主題。五十一隊經過初選後，有廿隊入圍決賽，本月十五日在豐原舉辦決賽。中市客委會主委劉宏基表示，賽事結合花卉除行銷明年世界花博，更希望讓更多人了解客家美食。

美食結合花卉 行銷花博

中央客委會為推廣客家美食文化，每年舉辦客家美食料理比賽，並分學生、社會組。台中、彰化、南投、苗栗四縣市共有五十一隊報名，其中學生組廿八隊，社會組廿三隊，經初選後，學生、社會各十隊入圍進入決賽，十五日在豐原陽明市政大樓舉行決賽。

劉宏基表示，中區客家美食料理比賽以「花香、果香、客醬香」為主題，除保留客家料理淳樸，更強調利用在地食材觀念，將在地的文心蘭、百合及水果「入菜」或「擺盤」，加上醬汁的融合，結合著料理與藝術，讓料理不僅是烹飪，更是藝術作品的呈現。劉宏基說，此次以花卉為主題，更是為「二○一八年世界花卉博覽會」做暖身預備，文心蘭與百合是台中最具代表性的花卉，盼能藉由此次比賽，讓更多人認識台中的花卉，進一步吸引大眾到台中觀光。

主辦單位表示，當天現場除了料理大賽，還有免費客家美食及客家藝文表演等活動，現場更有大獎摸彩，歡迎民眾到場同樂。