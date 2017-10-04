〈中部〉中秋喜團圓 病患獻花謝醫護

2017-10-04

〔記者陳建志／台中報導〕中秋節是全家團圓的日子，亞大醫院因車禍腦部受重創以及罹患腦瘤的兩位患者，經醫護全力救治照顧，都順利復元出院，昨天兩人在家人陪同下到醫院獻花，感謝醫護人員，而面對有人用不雅字眼侮辱護理師，急診室副護理長張淑惠說：「不以為然、很生氣！」強調護理師是經過國家考試才拿到資格，辛苦絕非批評者一句話就能抹煞。

霧峰清潔隊員王俊昇今年五月上班執勤期間，遭酒駕婦人撞上，頭部受重創，因剛好在亞大醫院前，經神經外科主任林志隆帶領醫護人員迅速開刀搶救，順利從昏迷指數只有三分甦醒，並在六月康復出院；另一位家住草屯的廖媽媽，近年出現頭痛、脾氣暴躁症狀，檢查才發現是腦瘤作祟，經醫療團隊治療取出腦瘤，也已恢復健康。

昨天王俊昇和廖媽媽在家人陪伴下，帶著鮮花送給曾照顧他們的護理人員，兩人都感謝醫護的全心照顧，讓他們現在行動、對答都沒有留下太多後遺症，能在中秋節開心和家人團圓。

亞大急診室副護理長張淑惠回憶，當時王俊昇到院時，除腦部重創，身上還有大面積傷口，看到他昨天行動自如到醫院，真的很替他開心。

對於有人在網路上以不雅文字形容護理師，有十七年工作資歷的張淑惠直言：「很生氣」，強調護理師是經過國家考試才拿到資格，批評的人並不瞭解護理人員訓練過程的辛苦。