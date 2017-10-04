〈中部〉看見台中 藝術亮點推影展、小旅行

2017-10-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局將花都藝術季活動延伸到藝術亮點推出，十月到十二月在十七個藝術亮點引進包括影展、小旅行等卅四場藝文活動，讓民眾在社區也能看見台中城的故事。

台中市文化局指出，今年花都藝術季以「台中的故事」為主題，特地與十七家藝術亮點串聯，舉辦花都藝術季系列活動，讓在山、海、屯、城各區的藝術亮點各自發揮創意，也讓民眾就近看見台中。

包括新盛橋行旅推出「新盛橋台日夏季映畫派」；全安堂台灣太陽餅博物館推出「傳承陽光影展」等，除有十二部獨立電影放映外，更有映後導演座談會。

至於若茵農場推出的六梯次「藝遊雲境、花漾森活」小旅行，則結合生態導覽及手作ＤＩＹ，邀請民眾暢遊和平山區；活力文化咖啡館也推出五梯次的文化城中城小旅行，由導覽專家高嵩明帶領民眾穿越古今，分享五大城區小故事。

至於背包客四一青年旅館規劃「台中百味，旅人餐桌計畫」，則由專業廚師推出中式料理、台灣媽媽私房菜、東協盛典及無菜單料理比賽，進行美食導覽及廚藝交流。

此外，迷火佛朗明哥藝術中心也分別在台中慈濟醫院、一九六九藍天飯店、中友百貨等藝術亮點輪番推出舞蹈；翔韻音樂舞蹈藝術中心則連同夏卡爾藝術屋、先麥芋頭酥大甲門市、國軍台中總醫院及幸發亭蜜豆冰本舖，在坪林森林公園舉辦「大台中懷舊爵士田園風情」音樂市集等。

文化局指出，盼藉由藝術亮點推出花都藝術季相關活動，讓民眾從生活周遭就能親近藝術。