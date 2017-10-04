〈中部〉夢谷瀑布消失又出現？「在地」呼太扯

2017-10-04

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮彩蝶瀑布及仁愛鄉夢谷瀑布，近來網路流傳的旅遊文章卻稱已毀於颱風水患，近幾年因地殼變動，才讓夢谷瀑布再度出現，在地文史工作者潘樵看了直呼「太扯了！」，最近特別前往勘查，證明瀑布美麗如昔，希望別再以訛傳訛，傷害地方觀光產業。

台十四線埔霧公路為大埔里地區重要觀光道路，前往清境農場、合歡山的必經要道，沿途也有美麗的瀑布景觀，包括埔里鎮的觀音瀑布、彩蝶瀑布，以及仁愛鄉南豐村的夢谷瀑布，號稱「埔霧三瀑」，由於交通便利，易於親近，每到夏季豐水期，吸引許多遊客前來觀瀑消暑。

埔霧三瀑沒消失 美麗如昔

但最近臉書流傳的旅遊文章，卻指彩蝶瀑布、夢谷瀑布已經毀於九二一地震、七二水災等多次重大天災，因為近幾年的地殼變動，夢谷瀑布才再度出現，這種說法讓文史工作者潘樵看了直呼「真的有夠扯！」，最近特別走訪這三座瀑布，證明依舊存在與美麗。

潘樵表示，地震、颱風、水患會導致瀑布景點的聯外步道因落石或大水沖失而中斷，夢谷瀑布多年前因為土石流導致溪床升高，影響周邊景觀，但三座瀑布還是存在並沒有消失，網路文章卻說地殼變動才讓夢谷瀑布再度出現，這得需要多大的地殼變動才有可能發生。

潘樵強調，網路上類似的錯誤訊息不勝枚舉，不可能一一更正或澄清，但埔里是他的故鄉，不希望錯誤資訊誤導外地遊客對埔里的印象，特別在網路PO文澄清，希望別再以訛傳訛。