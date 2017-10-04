〈中部〉鹽化廢耕10年 40公頃改種電

2017-10-04

發展綠能 面積全國之最

〔記者陳冠備／大城報導〕彰化縣大城鄉屬於地層下陷區，而位於魚寮溪北側海堤沿岸周邊農田，更因土質鹽化，已荒廢耕作十多年，縣府希望活用土地，因而規劃在該區設置太陽能光電發電設施，目前設置廠商永旺能源（永堯一廠）以每分地年租四萬元承租，吸引不少農民加入，面積已多達四十公頃，為全國之最。彰化縣長魏明谷昨日前往該地視察，感謝大城鄉民配合綠能政策。

永旺能源公司花了一年時間與地主溝通，徵求出租面積近四十公頃，全案採分期分區裝置，第一期種電面積達十四點八公頃，預計明年六月就能提供一萬四九九三瓩裝置容量，由於面積之廣，更創下全台不利農業經營單一區域最大面積。

每分地每年租金四萬元

永旺能源公司資深副總經理蔡年芳表示，每分地以每年四萬元租用，比國內一般行情高了五千元，但承租年限從建照下來後起算二十年，由於這些土地有濕地、沼地，為防海水倒灌，會依規定高度架設太陽能組，另外也有風災保險，對雙方都有保障。

魏明谷表示，透過本案將為彰化縣創下三大利多，利縣、利鄉、利民。利縣是指，協助推動彰化綠能政策、永堯一廠設籍彰化，增加稅收，利鄉是指，種電區當然會停止抽取地下水，可以減緩地層下陷危機，而光電發電設備維護又能提供當地民眾就業機會，出租土地則能增加收入，讓當地人有所收入。

昨日也在大城鄉公所舉辦公聽會，出租農地的七十五歲陳姓農民表示，以前在這裡種土豆、西瓜跟水稻，可說年年豐收，可是在二十年前六輕在濁水溪對岸設廠後，濁水溪淤沙沈積到外海，魚寮溪出海口被擋住，漲潮海水排不出去，農田逐漸鹽化，再也種不出作物已十多年，這次有人願意已每分地每年四萬元承租，覺得不錯，但還是希望承租合約簽訂更明確以保障農民。