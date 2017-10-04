〈中部〉（嘉義）民雄山中開食堂 溫暖老人的胃

2017-10-04

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕天主教中華聖母社會基金會活化閒置多時的嘉義縣民雄鄉山中村民活動中心，成立「暖暖食堂」，每週一至五的中午開伙，讓社區老人家到此舒適用餐，也提供行動不便年長者外送餐食，貼心服務溫暖老人家的心。

中華聖母基金會董事長陳美惠說，基金會去年元月募款在鹿草鄉下潭村成立全縣第一間「暖暖食堂」，每天供餐一百三十人次，迴響熱烈，進而積極籌募經費，選在全縣長期照顧需求人數最多的民雄鄉成立第二個據點，民雄暖暖食堂每天服務一百五十人次，均齡七十八歲，獨居及兩老同住的達八十六％。

民雄鄉長何嘉恒說，聖母基金會的用心，山中村牛稠山聚落的鄉親很有福氣，每週有五天可以享受熱騰騰的四菜一湯美味午餐，假日無力開伙的弱勢長者，還可到特約的便利商店取餐，不至於餓肚子。

民雄暖暖食堂昨午揭牌後，八十一歲的阿枝阿嬤感謝地說，之前往往是一個便當過一天，現在有了食堂，大家一起吃飯，有趣多了；八十一歲的阿土阿公平日要照顧中風插管的老伴，三餐大多以醬瓜、醃菜配飯，雖然方便，卻少了營養，現在到食堂用餐，餐後還幫老伴帶飯菜回家，美味又營養。

陳美惠強調，看到老人家吃得開心，基金會覺得責任愈來愈重大，除規劃六腳、中埔食堂，也打算到義竹擴點，讓暖暖食堂開枝散葉。