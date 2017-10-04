〈中部〉小一生沒車上學 愛心媽媽爭接送

2017-10-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕小一的「小毅」（化名），因母親車禍撞爛家中唯一交通工具機車無法接送他，向學校請假時，其他同學母親得知，馬上有五位熱心媽媽表示要幫忙，這段溫馨接送情讓小毅能天天上學，更見證人性的美好。

就讀虎尾安慶國小一年級的小毅，母親在上個月廿六日與人發生擦撞，機車被撞壞，還好母親住院一天就出院，但因該輛機車是全家唯一的交通工具，加上家距離學校約三公里，母親不放心他一個人上學，因此向學校請假。

接到小毅請假理由時，安慶國小教務主任葉慧貞就到小毅家把他接來上學，後來有學生家長知道，五位媽媽出面表示可以幫忙，這幾天都由「安安媽媽」接送，甚至還貼心地幫他準備早餐，讓小毅沒有一天缺課，不僅小毅開心，也讓他家人相當放心。

安慶國小校長李瑪莉說，小毅住在虎尾興南社區，父親在麥寮上班，一大早搭交通車出門，他是獨生子平時就由母親負責接送，摩托車被撞爛，母親不放心讓他一個人走路上學。

「安安媽媽」表示，三公里的距離開車只是三到五分鐘的路程，但若讓小毅步行到校恐怕需要半個小時，她只是花個幾分鐘，還誇讚小毅乖巧又懂事。

李瑪莉感謝學生媽媽爭相接送，她也特別鼓勵小毅要感恩，好好唸書，小毅還一直向校長說謝謝，中秋節前夕這段溫馨接送情也讓校園增添溫馨。