〈中部〉（嘉縣）夜宿梅山鄉 可優先登太平雲梯

2017-10-04

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣「太平雲梯」營運修正檢討配套出爐。首先是即日起開放7-11 ibon購票；二是登橋名額由每日二千一百人增至二千五百人；三為入住梅山鄉境合法旅宿的遊客，優先保障入橋。

太平雲梯九月二十三日啟用，因採預約與總量管制，大多由旅行社捷足先登，向隅的遊客嘖有煩言，旅行社採團進團出，幾乎不順道逛逛太平老街與鄰近景點，變相抑制當地觀光，商家怨聲載道。

阿里山國家風景區管理處原本要在啟用一個月後檢討營運機制，但看到負評聲浪不斷，除一個星期就檢討修正，昨晚還到太平村跟鄉親座談，表達解決問題的誠意。

阿管處長馬惠達說，透過與ibon合作，新增訂票管道，方便民眾就近購票，自由度與選擇性更高，梅山鄉親的預約登梯也將更彈性，另將與旅行社商談擴大合作、規劃夜間體驗行程，依據營運後民眾的反映，擬定更多便民配套，也呼籲遊客事先做好行程規劃，探訪雲梯周邊景點與特色產業店家。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，縣府將規劃雲梯串連活動及季節特色，辦理更多遊程行銷，如一月梅花季辦理大嘉義騎跑系列賽事、三月紫藤花季、四至六月螢火蟲季、七至九月找茶趣等。

太平村長嚴清雅說，雲梯開放之初，為顧及參觀品質，採預售及分流措施，結果因諸多不便引發民怨，這是必要的「陣痛」，阿管處逐步檢討修正後，相信會愈來愈順利，帶動大阿里山區的觀光發展。