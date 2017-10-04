〈中部〉（嘉義）雙十遊阿里山半票 射日塔逢10日出生者免費

2017-10-04

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕今年國慶日自七到十日共四天連假，嘉義市政府因應觀光人、車潮，與市警察局在蘭潭風景區音樂噴泉、嘉義車站前、後站，規劃交通疏導及取締並排停車；十月十日當天，阿里山森林遊樂區門票有半票優惠，十月份出生或任一個月份十日出生民眾，可出示身分證免費參觀嘉市射日塔。

嘉義車站前廣場改善工程完工，將於六日啟用，但有民眾發現站前銜接後站、嘉市先期交通轉運中心的電梯旁有街友出沒、環境髒亂，地板還有油漬，市府交通觀光處昨天派員將垃圾、油漬清除，並會同社會處、人安基金會嘉義平安站勸離滯留的街友。

此外，站前人行天橋的手扶梯如夾到大型行李，為避免發生危險會自動停止，交觀處交通工程科長賴義龍說，將會加派人員巡視，手扶梯平日開放時間是上午六點到晚上十一點。

蘭潭噴泉前禁止停車

交觀處觀光發展科長林靖淳表示，蘭潭風景區音樂噴泉每晚從七點半表演到九點半，共三個場次，本月起增加六點半表演時段；預期中秋當晚與國慶連假觀賞人潮多，將在音樂噴泉前槽化線區設置交通錐跟連桿禁止停車，並請警方協助引導民眾將車輛停放到學府路近泛月廣場旁停車場、環潭公路兩側。

林靖淳說，市區公車一路自嘉義車站後站發車，終點站蘭潭風景區，每一個小時發車，民眾可多利用。

嘉義車站附近交通疏導

市警局第一分局六日下午四點起，在嘉義車站前、後站，及北港路、中山高嘉義交流道處派員交通疏導，中山路、文化路地下道等路口有警力疏導車流及取締並排車輛。

嘉義縣布袋鎮公所七日晚上六點半，在布袋文創旅館前廣場舉辦「漁村風情現，舟遊布袋港晚會」，邀請歌手施文彬、張秀卿、蔡茗淇及龍飛鳳舞演員胡鴻達等演出，八、九日有觀光漁筏遊港、民眾體驗活動。