〈中部〉產業故事館OT簽約 108年營運

2017-10-04

〔記者張菁雅／台中報導〕為活化再利用歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」，市府除修復建築物，並將打造為「台中產業故事館」，以營運移轉（ＯＴ）委外經營，由聖僑資訊公司取得經營權，雙方三日簽約。台中產業故事館預計一○八年上半年對外營運，將舉辦多元化的主題性展演活動，讓民眾深度了解台中產業歷史。

市長林佳龍與聖僑資訊公司總經理陳柏君分別代表雙方簽約，簽約儀式上還安排機器人Pepper扮演「時空旅人」，簡介台中產業故事館。台中產業故事館位於台中市東區樂業路及進德路口，日治時代曾是帝國製糖廠台中營業所，戰後則做為台糖公司台中辦公處。

林佳龍表示，糖是幸福的滋味，也是台中的歷史記憶，台中因縱貫線鐵路分成前、後火車站，日治時代後站的「米糖經濟」支撐台中的經濟，更帶動中彰投發展，市府重新修復帝國製糖廠台中營業所，並打造台中產業故事館，希望不僅保存歷史建築，更要傳承歷史記憶。

市長林佳龍也說，台中產業故事館是他命名的，希望呈現台中的「隱形冠軍」，包括糕餅、五金、工具、農業機具、裁縫機、國防精密機器等傳統產業，讓民眾了解台中產業起源；另外將結合近代物聯網、人工智慧等特色，提供民眾享受不同的科技服務。

另外，經發局指出，帝國製糖廠台中營業所目前正辦理修復工程，預計一○七年底完工，台中產業故事館將於一○八年上半年正式對外營運。