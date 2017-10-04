〈中部〉被時代淘汰 順天醫院歇業地方惋惜

2017-10-04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕順天醫院開業五十八年，官網公告十月十五日歇業，但九月卅日已停診，昨天醫院幾乎人去樓空，招牌與帆布也陸續卸下。

順天醫院創辦人陳天機以內科疾病診斷聞名，尤其擅長治療糖尿病，人稱「天機仙」，據說是中部最早治療糖尿病專科，病人絡繹不絕；後來擴建醫院規模並創辦中臺醫專，鄰近縣市都慕名求診，但陸續傳出經營糾紛，退出經營權，醫院已轉了二、三手，幾年前再傳求售，但開價太高未成交，現在則宣告全面歇業。

地方人士指出，順天醫院近年面對醫學中心中國附醫的強勢壓境，加上醫院老、設備未更新，也未發展出特色，雖增設洗腎中心、護理之家、居家護理所，轉型做社區長照和慢性病，病人還是不斷流失，幾經轉手仍無力回天，連當地鄰里也很少前往就診。

北區錦平里里長游金隆指出，順天醫院對老台中人來說，是間曾經營輝煌的醫院，卅年前曾去就診，病人多且一床難求，是當地重要的綜合型醫院；之後面對中國附醫壯大，逐漸沒落，甚至被遺忘。

游金隆說，順天醫院近年曾積極拓展社區醫療，拜訪地方並帶領民眾參觀醫院，發展長照和居家醫療照護，但疑似經營團隊不夠內行，仍無起色；海線的光田醫院成立弘光護專（弘光科大前身），弘光不但發展為區域醫院，也發展相關醫療體系，經營得有聲有色，令人對順天感到惋惜。

衛生局指出，順天醫院目前登記設家醫、內科、復健和中醫科，有三名醫師、近四十名醫療人員。醫事管理科科長洪美智表示，近幾年多次接獲檢舉密醫、醫護病比不足，但稽查後都符合規定；而台中市近兩年來，加上順天已有四家地區醫院歇業，包括東勢區和平、霧峰區泰安和大雅區澄清醫院，因建築使用不合規定和經營問題歇業。附近的勝美醫院院長陳志強指出，地區醫院經營的確愈來愈困難，但必須自立自強，發展專科特色和口碑。