〈中部〉員林火車站前亂 後站人行道變車道分流

2017-10-04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台鐵員林火車站鐵道高架化後，附近交通仍相當混亂，市公所有意利用後火車站閒置土地來開闢新路，藉以分散車流，昨天立委陳素月邀集相關單位現勘，初步決定後站十二米人行道，可騰出六米路單行道，希望能解除交通混亂的問題。

員林火車站高架化後，員林市區的交通動線大幅改善，惟火車站周邊，動線仍複雜，特別是前站巷弄交錯，前方又有一廣場公園，每到假日人潮尖峰時刻，乘客和等車民眾和排班計程車擠爆周邊交通。而後站的入口一直乏人利用，市公所希望利用後車站的平面空間打出一條路來接靜修路，藉以作前站的人車分流。

昨天立委陳素月邀集台鐵及台電人員會勘，陳素月表示，後站舊有鐵道閒置空間屬於台鐵的商業用地，恐怕動不了，最有可能的方式，是現有十二米的人行道交給員林公所託管，員林公所可從中騰出六米的空間作為單向道，以利乘客從靜修路轉彎到後站大門進出車站，後站出來，直行到底左轉跨過高架橋下接三民街。

開闢經費 公所想辦法

出席的台鐵局主秘朱來順表示，此案應該可行，希望來促成；員林市長張錦昆表示，希望台鐵舊有鐵道用地從靜修路到三民街之間，可以開闢道路，可惜這是台鐵預留的「黃金地」，作為道路台鐵不願意，只能退而求其次，取用人行道的一半作為單行道，開闢道路的經費公所再來想辦法。

當地李姓居民說，從靜修路到三民街約一公里長，原本就有十二米寬的人行道，周邊沒有商家，這裡反倒成為附近居民早、晚運動散步的地方，雖有設路燈，但因公所未繳電費被停電，公所表示，經過昨天會商，台電已經願意重新復電，若做為六米道路，既有路燈就可派上用場。