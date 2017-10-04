〈中部〉苦等18年 信義潭南、人和村有公車了

2017-10-04

免費搭乘 每日3班次

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉偏遠村落雙龍、地利、潭南、人和，過去僅有觀光較發達的雙龍、地利村有公車行駛，但緊鄰魚池鄉日月潭的潭南、人和村，卻在九二一大地震後中斷大眾運輸服務，村民外出就醫、購物相當不便，近二年來經鄉公所向中央爭取，終獲經費補助濁水溪線公辦免費的民行公車，即起六百多戶村民將可搭乘每日三班次，往返信義、水里的公車，大大增加通勤便利性。

自九二一大地震後，信義鄉潭南、人和村的公車就停駛，因路線偏遠，以及運輸成本不符市場效益，苦無業者投入營運，雖過去鄉公所也有意經營，但礙於經費無法負擔，以致公車運輸一拖十多年，至今僅有學生專車提供上、下學，惟車輛使用已逾十年，車體老舊增添風險，二年前公所尋求上級協助，盼自主營運民行公車。

昨串聯信義潭南、人和，以及水里民和、市區火車站的民行公車上路，不僅南投縣長林明溱、立委許淑華、信義鄉長史強，以及地方民代都前來關心，部落居民與耆老更是引頸期盼公車復駛後帶來的便利性；林明溱、許淑華都說，努力多時終於爭取到潭南民行公車上路，未來也將持續針對偏鄉交通建設投入資源。

方便就醫 嘉惠逾600戶

鄉長史強表示，此次公車時隔十八年「再出發」，是公所經由立委與縣府的協助，爭取交通部補助，才得以購置三百萬元的中巴服務鄉民，並獲一年營運經費，讓民眾可以免費搭乘，未來也會逐年編列，長期服務部落，即起潭南、人和共六百多戶的村民，就能使用便捷的公車服務，而學生通勤也會更安全。

部落年長者說，過去外出就醫、購物，都得等子女工作返家才能完成，相當不方便，如今有嶄新的公車、更頻繁的班次，他們就能自己搭公車完成採買或看醫生，大幅減少通勤的不便及子女接送負擔。