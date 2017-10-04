〈中部〉（雲林）通過認證 林內水利環教園區揭牌

2017-10-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林農田水利會經過兩年努力，終於讓林內鄉「農田水利環境教育園區」通過環保署「環境教育設施場所」認證，成為全台十七個農田水利會中第一個通過認證，昨天園區揭牌，水利會歡迎民眾多多利用。

雲林農田水利會會長林文瑞表示，農田水利文物陳列館成立於民國九十一年，主要為配合「集集共同引水計畫」啟用，建築面積三百餘坪，設有「八田與一技師展示室」、「文獻展示區」和二樓的「現代水利展示室」、「農耕器具展示室」、「戶外展示區」，真實呈現雲林農業水利灌溉發展過程，極具教育意義。

陳列館展室外東側陳列濁水溪流域石材分布情形，從上游的大量巨石，至水里一帶變成斗石、礫石，及至西螺大橋變成細砂，參訪者可以實際體會濁水沖積扇形成原因；園區周圍動態水利設施模型，介紹農業用水如何取自濁水溪，再如何流經田坵，一直到出海。

林文瑞說，前年水利會成立「環境教育推動小組」，這也是全國唯一一處農田水利結合環境教育的設施場所，經過兩年多的努力，終於獲得認證，希望更多人了解水利工作。

林內鄉長張維崢表示，教育園區遍植落羽松，鄉公所也在附近種植大量羅漢松當行道樹，希望與落雨松結合為「青松步道」，公所也計畫打造花海區，讓前來休憩的民眾遍覽林內美景。

環保局秘書沈淑妧表示，「農田水利環境教育園區」是雲林縣第六處通過環境教育設施認證的場域，未來環保局將以寓教於樂的方式，讓民眾體驗環境教育多元樂趣，提升環境素養，讓環境教育的種子向下扎根。