〈中部〉嘉縣籌設畜牧循環專區 議員︰沒配套

2017-10-04

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府研擬以台糖公司土地籌設「嘉義縣畜牧循環園區」，供畜牧業者進駐，案獲行政院農業委員會補助二百餘萬元進行先期規劃；國民黨籍縣議員李國勝、詹琬蓁昨在縣議會臨時會詢問專區設置後，原有場區退場機制、補助方案，並質疑小農恐無力投資進駐專區，反而有利大財團擴張。

農業處︰設施環保化 輔導轉型

嘉縣府農業處長林良懋回應，案屬「嘉義縣循環農業園區」的一部分，土地位置、大小尚與台糖協商中；專區針對畜牧場豬、禽排泄物及廢水等，將設置公共設備處理，進行循環再利用、沼氣發電等，對無力負擔先進環保設施的業者反而有利。

林說，依照嘉縣新設置畜牧場管理自治條例，民國一○八年底，所有畜牧場都應改為非開放式畜禽舍或具備圍網、除臭等環保設施，農業處會輔導業者轉型。

退場機制、補助獎勵 尚未規劃

李國勝質疑，小農可能無法負擔高額投資設置新場，最後還是財團才有辦法進駐專區，若造成生產過剩，還有豬價崩盤危機，縣府要提供離牧補助，提高小農進駐及廢除原場意願；詹琬蓁則詢問，嘉縣訂有落日條款，若一○八年底後無改善，縣府可否開罰或要求退場？林良懋回應，若惡性重大、屢次違規，可撤照。

養豬業者建議設專用化製場

嘉縣養豬事業發展協會理事長張豐欣說，要求小農搬遷至專區，對原有的畜牧場，應有離牧補償，否則業者無力負擔；他建議，因嘉縣無化製場，疫情爆發時，化製車四處載運動物屍體，反而造成病毒擴散，畜牧專區內應設置嘉縣專用化製場，減少病毒流竄，並建議規劃前與小農座談，聽取業者心聲。

林良懋說，畜牧園區尚在先期規劃，通過計畫並爭取到硬體建設經費後，會進行座談聽取業者意見。