〈南部〉羅丹逝世百年 奇美打造沉思者3D地景

2017-10-03

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕被稱為「現代雕塑之父」的羅丹，逝世迄今百年，全球藝術界掀起一股羅丹熱潮，奇美博物館的羅丹廳也推出系列活動，尤其廣場還設置「與沉思者的現代對話」3D地景繪圖，讓遊客更貼近世界經典創作，已躍為拍照、打卡的熱門新景點。

館方表示，羅丹繼承文藝復興的精采表現，並開啟二十世紀雕塑的前衛創意，被公認是繼米開朗基羅之後最具討論性的名家，在其逝世一百週年之際，全球各地都有紀念活動。

為此，奇美博物館也特別舉辦「羅丹一百」系列活動，希望透過不同面向的規劃，讓民眾從各種角度認識這位現代雕塑之父。系列活動中，最精華的是「現代雕塑之父—羅丹主題導覽」，館方耗時半年進行內容規劃與導覽培訓，透過專業的解說，引領民眾瞭解羅丹創作之路。

館方也在繆思廣場設置大型3D地景繪圖，由於視覺效果強烈，吸引遊客目光，民眾不必走入羅丹廳，在戶外就能貼近羅丹最廣為人知的作品「沉思者」。

為了讓民眾親身感受現代雕塑的能量，館方還將首度在展廳內舉辦別開生面的「羅丹瑜伽」課程，邀請民眾在陽光灑落的雕塑大道伸展肢體，與經典作品一起體現力與美。

館方指出，在常設展的羅丹廳中，以「羅丹與他的藝術圈」為主題，展出現代雕塑之父及其老師、同儕與學生的作品，藉此形塑出羅丹時代的藝術環境，一直深受好評。