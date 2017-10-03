〈南部〉友菱友雉遊官田 菱角季週六登場

2017-10-03

〔記者楊金城／官田報導〕好吃的菱角上市了！今年「友菱友雉遊官田」官田菱角季，十月七、八日將在官田區體育公園多功能球場登場。面對進口菱角的競爭，菱角季在行銷官田國產菱角，並繼續推動友善耕種、綠色保育行動，讓菱角、水雉永續下去。

嘗美食 體驗窯燒製菱炭

官田是全台灣最大的菱角產地，有「菱角之鄉」美譽，菱角季（節）舉辦至今是第廿一年。官田公所、農會、官田國中、農業局農會輔導科昨為菱角季宣傳。

菱角季除有熱鬧表演活動和菱角闖關遊戲，還將送出限量一百份的菱角低碳美食、限量三百份的蟲草魚丸湯免費品嘗，也有菱角吊飾、菱角娃娃創意彩繪ＤＩＹ體驗、官田國中校內「讚炭之旅」活動，讓遊客體驗利用官田窯燒製菱炭、菱角染。此外，並和雄獅旅行社推出結合台南鴨莊、天一中藥觀光工廠等景點的官田主題小旅行。

官田區長顏能通說，去年菱角價錢不錯，菱農賺得笑呵呵，今年栽種面積增加，加上推動稻田、菱角田友善耕種愈來愈受到農民、消費者重視，證明官田菱角產業是一個有希望的產業。

產地收購價1台斤30元

目前官田菱角在台北果菜市場批發的拍賣價約一公斤五十五元，盤商在產地的收購價約一台斤卅元。官田區農會總幹事林正容說，菱農去年一分地菱角田的收益七萬元起跳，最好可以到十一萬元，使得今年官田菱角種植面積提升至三百廿公頃；但市面和路邊攤有不少是賣進口菱角，舉辦官田菱角季希望推銷官田菱角和附加產品。

官田區公所、官田國中、崑山科大推動食農教育及友善耕作，不僅將廢棄的菱角殼變成菱殼炭來改善土壤、淨化水質，種出菱炭米、菱鄉米，也與拔林、渡頭、官田、隆田等里及社區籌組成立「有限責任台南市官田烏金社區合作社」，推動農村循環經濟發展「烏金」菱殼炭衍生產品。