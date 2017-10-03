〈南部〉台南原創時裝週 名模走秀15廠商參展

2017-10-03

〔記者劉婉君／台南報導〕「南躍時尚—台南原創時裝週」即日起至十五日，於台南文創產業園區及香格里拉台南遠東飯店展出，十五家廠商展出各家品牌特色，在生活時尚之外，還有以牡蠣、寶特瓶、魚鱗為原料的產品，展現府城的時尚設計力。藝人溫昇豪昨率領伊林模特兒走秀，對台南廠商自創品牌的服飾也稱讚不已。

即起至15日 展現府城時尚設計力

台南原創時裝週由台南市政府經濟發展局主辦，今年邁入第二年，整合在地紡織、成衣、刺繡、蕾絲、內衣、鞋袋包業等十五家在地業者參展，藉由靜、動態展演，各品牌展示的內容除了成品，有些也可看到從原料、工具到成品的過程，為府城注入時尚新風潮，也讓在地相關產業被更多人看見。

溫昇豪昨帶領多位伊林模特兒穿上七款台南自創品牌的服飾及袋包走秀，也為即將在七日登場的「框架外的原創時尚秀」暨「流行時尚設計競賽總決賽」預告。

溫昇豪說，紡織業是台灣中堅的行業，引領時尚，原創精神的公司不管是在開發新布料或設計成品上，都讓台灣在全世界發光發熱。他更稱讚走秀穿著的衣服，可以正式、也可以休閒，「在不同場合呈現不同風格，就是設計的魅力。」

代理市長李孟諺表示，台南是紡織產業重鎮，期盼透過推動流行時尚產業，讓台南不只是城市的名字，更是一個品牌、一種生活價值，進一步成為引領國際潮流的都市，使台南的豐富軟實力成為時尚經濟新典範。

時尚設計賽 週六公布成績

經發局長方進呈表示，產業人才為台灣的核心競爭力，為培植流行時尚設計人才，市府也透過「台南流行時尚設計競賽」，邀請國內大專院校響應，發掘時尚產業新秀，今年約有三百件作品參賽，十組入圍決賽，七日將公布優勝者，並將有模特兒以國際規格展演四十套參賽作品，後續市府也將媒合獲獎新秀就業，讓產業人才根留台南。

另外，十三日在香格里拉還有一場「流行時尚產業採購洽談會」，將邀請橫跨歐、美、亞及澳洲的七家國際買主進行一對一採購洽談，為台南業者爭取全球商機。