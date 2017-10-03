〈南部〉「大姊頭」行善38年 年年捐百萬

2017-10-03

〔記者洪定宏／高雄報導〕「只要賺錢，我一定要分給更需要的人！」「大姊頭」劉美枝出身貧困，經營肉類食品加工公司有成後開始行善，三十八年來，年年自掏腰包上百萬元濟助弱勢。她期盼鼓勵弱勢家庭子女力爭上游，將來跟她一樣回饋社會。

7

8歲劉美枝出身貧困

劉美枝除發放獎助學金給弱勢學生，也針對澎湖縣及高雄市中低收入戶，發放一千至兩千元生活禮金；昨、今兩天照例於中秋節前夕發放「紅包」，光是苓雅區及湖內區就有逾千名中低收入戶受惠。

為人海派 濟弱不中斷

七十八歲劉美枝，日前甫大病初癒，仍到場以己身成長經歷勉勵中低收入戶。她說，自己出生於湖內區劉家村一個貧困、背景複雜、「左鄰右舍瞧不起」的家庭，曾因撿鵝蛋，屁股被打到皮開肉綻。她嚥不下這口氣，十七歲離家，「只要有錢賺，什麼都做」，一度「步入江湖」當起太妹，後來頓悟學習做生意，並發願「只要賺錢，一定要分給更需要的人」。

劉美枝經營肉類食品加工公司有成後，開始發放救助金、白米、清寒獎學金給弱勢家庭及學生，每年達上百萬元，三十八年來未曾中斷，於二十八年前獲選為全國好人好事代表。

劉美枝為人海派，被親朋好友尊稱「大姊頭」，她的名片也特別註明「大姊頭」三個字：昨天以上世紀六○年代的搖滾樂歌手髮型、服裝、太陽眼鏡出現會場，果然有「大姊頭」的派頭，非常引人注目。