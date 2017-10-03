〈南部〉超級大獎！點燈文化祭 擲筊送千萬

2017-10-03

下月2日登場 總獎金2400萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣點燈文化祭將於下月登場，集結全國道、儒、佛教一百多家大廟，祭出擲筊比賽史上最高獎金一千萬元，總獎金也高達二千四百萬元，重頭戲全國首屆技藝大賽由全台唯一台灣女子八家將打頭陣，一百多隊齊聚尬舞技，展現台灣藝陣文化。

由中華民國真心行善協會主辦的台灣點燈文化祭，將於十一月二日在中華五路登場，邀集大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等大廟，還有佛陀紀念館、中國儒教會等，集結道、儒、佛教一百多家大廟，透過萬神齊聚點亮台灣，為台灣人民加持祈福，堪稱國內最大宗教文化盛會。

技藝大賽 女子八家將打頭陣

重頭戲首推全國首屆技藝大賽，由全台唯一台灣女子八家將的高雄振宗藝術團領軍，曾榮獲全球華人薪傳獎享譽國際，創始團長方宗寅將推出高樁醒獅、戰鼓等十四項比賽，吸引一百多個隊伍報名參加，要挑戰最高獎金十五萬元。

主辦單位表示，民眾花一千六百元點一盞燈，可參加一次擲筊大賽，活動為期三十九天，每天擲筊送出十萬元，只取前九名有獎，最大獎是五萬元，活動期間民眾擲筊五聖杯以上，就可以免費參加總決賽，角逐頭獎一千萬元，到十二月十日為止，總獎金高達二千四百萬元。

主辦單位指出，活動更廣邀企業團體，席開三百桌愛心餐會，現場發放白米，提供弱勢家庭，享用大餐及領取物資；並舉辦選美、歌唱比賽、文創市集，擺設六百多個攤位，包括美食、娛樂等，活動精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉，感受傳統宗教文化。