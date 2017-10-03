〈南部〉創世園遊會 200經典車相挺

2017-10-03

〔記者王秀亭／台東報導〕創世基金會台東院每年萬聖節都會號召親子，舉辦變裝大賽，今年第二十屆全台Classic mini車聚將在台東舉辦，將有兩百輛Classic mini齊聚台東，力挺創世台東院的萬聖節活動，創世也規劃十月二十八日擴大推出公益園遊會，目前園遊券認助率僅一成，員工們為刺激認助率，昨天所有行政人員大玩變裝秀，黑寡婦、俏護士、喪屍們在院內大廳大跳「甩肩舞」，就是希望更多民眾響應活動。

創世台東院長王玉鳳表示，創世每年萬聖節都會透過變裝比賽，促進縣內親子互動外，也進一步認識創世在台東提供的服務，有別於往年單純舉辦變裝賽，今年結合公益園遊會擴大舉辦，有歌手張惠妹栽培出道的BOXING樂團現場義唱，全台超過兩百輛Classic mini也將到現場車聚展示，場面精采可期。

公益園遊會將於十月二十八日下午二時至七時在台東市南京路廣場舉行，迄今認助園遊券只有預期目標四十萬元的一成，為號召更多民眾響應，Classic mini車主何建輝特地從台北開著mini車到台東，提前為活動站台。

創世員工則是粉墨登場，扮成黑寡婦、俏護士、喪屍、清朝格格、蝙蝠俠，還有美少女戰士，連院長王玉鳳也扮起「黑雪公主」，搞笑裝扮還跳起「甩肩舞」。