〈南部〉台東故事館都計變更 縣府被指違法

2017-10-03

〔記者黃明堂／台東報導〕誠品台東書店所在的建築是台東地政事務所，今年七月已被指定為歷史建築，擺脫撤店拆屋、改為停車場的可能性。但台東市民族里長陳雪貞昨天指縣府都市計畫變更過程違法，已向內政部都市計畫審議委員會提異議。

台東地政事務所舊址由文化處修繕後改為台東故事館，並委託誠品書店經營；旁邊的台東縣稅捐處舊址拆除後，基地由縣府採設定地上權方式，標租給業者興建五星級旅館「GAYA」，目前已開始營運。

陳雪貞與洪宗楷及林參天兩位縣議員共同召開記者會，指稅捐處機關用地變更為住宅用地，依都市計畫法必須提撥卅％做為公共設施停車場用地，但縣府竟把台東故事館纳入GAYA範圍，並劃為停車場，一地二租，想蒙混過關，引起爭議後，又改將桂林北路排水溝變更為停車場用地，過程同樣違法。

陳雪貞說，台東故事館被劃為停車場時，引發誠品在台東被迫撤店的傳言，縣府為化解壓力，今年七月將台東故事館指定為歷史建築，並在都市計畫上變更為保存區，如此免成停車場，並順理成章將停車場劃向鄰近的桂林大排。

陳雪貞說，機關用地變更應就同一基地提撥卅%，縣府卻拿不相干的桂林大排來當停車場，帶頭違法，她已向內政部都市計畫審議委員會提出異議。

澄清已與廠商變更契約 無違法問題

縣政府表示，陳雪貞聲稱設定地上權招商案與委託誠品公司經營管理之範圍重疊部分，縣府已與誠品公司完成變更契約，排除範圍重疊部分，現已無同一土地同時委託兩家公司經營管理之問題。

另涉都市計畫附帶條件規定須提供停車場土地，縣府正尋覓替代場址，研擬誠品公司、設定地上權廠商以及縣民三贏之合作方式。