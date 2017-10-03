〈南部〉賓茂原舞團出「輯」 排灣古調動人心

2017-10-03

企業贊助 「日出東聲」下月發行

〔記者陳賢義／台東報導〕台東賓茂國中「VASA原舞團」成軍近八年，團員們不斷從練習中找回日漸式微的排灣族文化，也藉由歌舞展演贏得無數掌聲，並受邀出國進行文化交流，更爭取到民間企業的贊助，發行首張音樂專輯「日出東聲」，收錄了排灣族七個部落的古調，十一月十四日下午三點半在台北松菸誠品表演廳正式演出，分享他們動人心魄的歌聲。

賓茂國中幾近百分百都是排灣族學生，與生俱來的歌舞天分是他們最大的優勢，二○一○年由呂美琴老師策劃成團，藉由多元的學習、音樂及歌舞，幫助學生展現屬於自我的驕傲及優越感，也發展出屬於賓茂國中的本位特色 ，隨後在二○一二年由東元科技文教基金會牽線，禎祥食品支持鼓勵下正式命名為「VASA原舞團」，團員相互砥礪學習，參與更多表演，深植傳統文化，參加多次全國學生舞蹈比賽均獲優良成績，二○一五年參加「二○一五E起舞動全國原住民族兒童及青少年族語歌舞劇競賽」，連續兩年獲全國國中組冠軍。

原舞團師生期望不僅在台上表現自己，更希望透過演出讓更多人認識排灣族，未來能站上更好的舞台，二○一三年受邀赴日本青森縣進行文化交流，二○一五年四月獲澳洲台灣嘉年華理事會邀請參加「二○一五 Taiwan Fetival @ Parramatta澳洲雪梨台灣日」交流公演，精湛演出獲得滿堂彩。

賓茂國中校長洪文政表示，VASA的排灣族語意是「芋頭」，意味著只要一點水和土地就能成長茁壯。「VASA‧日出東聲」專輯收錄了排灣族七個部落的古調，感謝教育部、原民會、台東縣政府及東元科技文教基金會全力贊助支持，讓團員們終於有機會站上更高的舞台。