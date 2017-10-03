〈南部〉雲遊學計畫 高通再捐助12校

2017-10-03

高通無線關愛 擴及46國

〔記者劉婉君／台南報導〕推動智慧行動學習，台南市連續兩年獲美國高通公司資金挹注，昨天啟動「無線關愛」雲遊學計畫第二期，並捐贈五百五十四部華碩平板電腦，繼第一期已有十一所種子學校參與外，第二期將有十二所種子學校。美國高通公司「無線關愛」計畫實施十年來，已擴及全球四十六個國家，台南市是目前台灣唯一的合作專案。

台南為全台唯一合作專案

市府與遠傳電信合作打造4G智慧城市，並辦理開放行動學習雲遊學計畫，美國晶片大廠高通公司去年在台灣推動無線關愛計畫，就選定台南市，每一期挹注十萬美元，每台平板電腦均配備高通的處理器與雲遊學影音社群平台，希望透過4G行動網路，開創新型態的行動學習模式，第一期計畫已培訓二百五十名教師、推廣三千名學生使用。雲遊學平台上已開設九百門課程，造訪人次達五十八萬，其中台南市的學生、教師與家長就超過廿二萬人次。

挹注10萬美元及554部平板

第二期計畫十二所種子學校中，除仁德區長興、安南區和順國小於第一期就有參加外，並新增五所國小及五所國中。高通公司副總裁暨台灣區總裁劉思泰代表捐贈平板電腦給南市，由代理市長李孟諺代表接受。

李孟諺說，感謝高通公司持續協助計畫管理資源與資金挹注，以及遠傳電信和工業技術研究院持續與參與教師溝通，並擔任計畫協調及技術支援的角色，市府也將各校網路頻寬提升至300M，積極推動行動學習、教育雲應用等數位學習政策，為下一代創造更好的學習環境，也讓學習打破空間與環境的限制。

劉思泰表示，「無線關愛」計畫在全球四十六國已有超過一百個專案、超過千萬人受惠，在全球從4G到5G的時代，「活到老學到老」也更顯重要。

會中並頒獎表揚雲遊學創意課程與優良影音競賽優勝，包括長興、和順及佳里區子龍、東區德高、東區大同國小等第一期種子學校，也在現場展示雲遊學創意課程。