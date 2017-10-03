〈南部〉總統挺生態交通 綠色是台灣未來

2017-10-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○一七生態交通世界大會昨天於高雄舉行，蔡英文總統致詞時力挺生態交通，強調「綠色的未來，就是台灣的未來」；高雄市長陳菊則宣布，將簽署生態交通高雄宣言，於今年聯合國氣候變遷大會上發表。

盼更多城市參與生態交通

「二○一七生態交通全球盛典」前天於高雄哈瑪星揭幕，展開一個月活動，重頭戲生態交通世界大會昨登場，共有五十三個國際城市、超過一千二百位產官學界人士與會。

蔡英文總統南下參加開幕典禮，她致詞時稱讚高雄近年推動綠色運具的成果。她說，在高雄看到警察騎著電動機車執勤，不用感到意外，公共腳踏車C-Bike也突破一千五百萬使用人次；水岸輕軌已全線通車；高捷也轉虧為盈。新的軌道路網陸續規劃，搭乘公共運輸慢慢成為高雄市民的習慣。

蔡英文強調，希望台灣能有更多城市像高雄一樣，參與生態交通的趨勢，政府會透過前瞻計畫的特別預算，強化軌道建設，平衡過去偏重公路的思維。

蔡英文表示，目前在高雄、彰化、台北等地，都已在測試無人公車的可行性，政府也將設置無人車的試驗場域，並把台灣在晶片、車輛和物聯網的創新能量結合起來，創造台灣的無人車產業。

與市長一起搭乘無人小巴

蔡英文隨後與陳菊一起搭乘無人駕駛小巴，從駁二駛抵捷運西子灣站，對於行駛的平穩度頻頻稱讚。陳菊致詞時說，她上任市長十一年來，積極翻轉城市，期盼成為宜居生態城市，發展生態交通是高雄努力的目標。

陳菊強調，高雄除首創公共自行車C-Bike，迄今已建置八九五公里的自行車道路網，更打造亞洲首條無架空線輕軌，並引進共享電動汽車、無人電動公車，期待建構低碳、綠能、永續的交通系統。

陳菊也宣布，高雄市將與出席生態交通全球盛典的城市代表簽署生態交通高雄宣言，並將於今年聯合國氣候變遷大會上發表。

全台首次引進的智慧無人駕駛小巴，十月一日至四日僅提供生態交通全球盛典的與會人員試乘體驗；十月五日至十日每天上午八點半至十一點半、下午一點半至四點半，於駁二B4倉庫前及捷運西子灣站，開放民眾領取號碼牌試乘。

此外，即日起至十月十日於蓬萊路、臨海路的戶外展區，邀集國內外汽車大廠，包括特斯拉等，提供民眾試乘電動車、油電車。