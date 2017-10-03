〈南部〉東港碼頭停車塔 擬規劃居民月租

2017-10-03

恐排擠遊客停車 縣府做民調

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港碼頭旁的立體停車場前天正式啟用，每小時廿元、最多百元的收費，民眾直呼「好便宜」，但因為傳出可能會有部分採月租方式出租給居民，恐排擠遊客停車，縣府農業處回應，為緩解附近居民停車問題，的確有月租車位考量，會詳細調查需求。

東港立體停車場完工近一年才營運，得標管理的「竑穗」公司於十月一日開張，停車費每小時廿元、全天最多一百元，收費低廉，首日停車位維持八分滿，還吸引不少在地居民來「嘗鮮」。

這處三層樓鋼骨停車場，經費約八千六百餘萬元，目前有近一百五十個小客車位，採廿四小時營運，有天橋可連接華僑市場，人車分道同時解決周邊交通亂象。

縣府農業處指出，東琉船運旅服中心、華僑市場、漁市場等，以往因車輛過多又臨停上下乘客，導致交通大打結，立體停車場啟用後，交通瓶頸明顯改善。

不過，停車場營運前就傳出「月租」的消息，民眾擔憂若比例太高，可能變相排擠遊客的停車需求，屆時周邊道路一樣堵塞，甚至可能有不肖人士以人頭月租車位當起「二房東」，以高價租給外地觀光客停放。

杜絕轉租牟利 將設限

農業處長黃國榮回應，立體停車場設立是為了遊客車輛，但考量東港鎮內停車格不足，會釋出部分供居民月租使用，月租車位數量還需進一步調查，預計最快下週會有結果，且月租車位一定會限制申請的車輛可停，杜絕轉租牟利。