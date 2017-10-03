〈台北都會〉中秋烤蛤 比去年貴超過四成二

2017-10-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕明天就是中秋節，台北市主計處調查今年中秋節前三天商品價格與去年同期比較，其中，烤肉食材部分，蛤、豬肉及秋刀魚上漲，而蛤因為今年天氣比去年炎熱影響產量，價格暴漲四十二．七％，烤肉醬則因優惠促銷價，較去年下跌十．○五％。應景商品部分，文旦、月餅及雞蛋則呈現下跌，其中雞蛋受毒蛋風波影響，價格較去年暴跌十八．五五％；文旦及月餅價格分別下跌五．六五％及一．九一％。

烤肉食材方面，蛤、豬肉及秋刀魚價格均上漲，而除了蛤大漲四成外，豬肉及秋刀魚也分別上漲八．○一％及三．二六％。熱門的烤肉蔬菜玉米及茭白筍，亦分別下跌五．一二％及三．七○％。

應景商品及食材方面，雞蛋受到八月芬普尼毒蛋事件影響，價格較去年同期下跌十八．五五％，文旦及月餅價格分別小跌五．六五％及一．九一％；麵粉因特價幅度比去年同期小，價格上漲四．七三％。

另外，市場處九月卅日發稿表示，果菜批發市場當日到貨量為一千五百九十五公噸，平均批發價每公斤廿七元，較去年同期每公斤四十三．一元低，預估中秋節前可充分供應；而應景的文旦每公斤十八．一元，價格也相對便宜。

肉類方面，豬肉及土雞肉價格下跌且供應量充足，新北市九月卅日毛豬交易價格為每公斤七十三．五六元，較去年中秋前的每公斤七十二．四二元略漲；北市家禽批發市場九月卅日平均價格為每公斤七十六．六七元，比去年中秋前的每公斤八十三．三三元低。