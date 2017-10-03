〈台北都會〉老人共餐挨刮成效差 營養師也不到位

2017-10-03

325據點每月僅8800人參與

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲砍重陽敬老金，改推老人共餐政策；但民進黨市議員洪健益昨於議會質詢，指北市老人共餐據點僅三二五個、一年編列一．七億元預算，但每個月實際參與共餐人數約八千八百人，比起新北市十三、十四萬長者共餐，北市成效差；就連無黨籍市議員陳政忠都說，僅有一成共餐據點與中央廚房結合，該政策成效顯然不彰。

洪健益質疑，反觀新北市老人共餐據點達八五六處，每個月有十三、十四萬長者享受共餐服務，老人共餐政策無需預算，有可能是老人自己帶餐共食、或民間單位募款供餐，但新北還有四五四個友善長者餐廳，可提供長者不同消費優惠，北市身為首善之都，為何不可試行？

北市老人共餐採「人頭制」，每人每餐補助四十元，中低收入者則補助八十元，預估每年補助約一億元。但洪健益說，許多老人不滿北市府砍重陽敬老金，即使市府亡羊補牢積極拓展老人共餐據點，甚至十月底擴大敬老卡優惠，但效果恐怕有限，應將敬老卡功能結合友善店家，讓敬老卡使用範圍擴及食衣住行育樂。

社局︰做法不同 將改善

社會局長許立民回應，北市的老人供餐做法與其他縣市不同，別的縣市有不同做法，北市則希望共餐地點也能成為照護據點，未來會檢討改善。

但無黨籍市議員陳政忠也質詢許立民，有多少老人共餐據點與中央廚房合作？許起初回應「百分之卅」，陳立刻質疑應該只有一成左右，並指許的說法與事實不符。

陳政忠還進一步指出，除了中央廚房問題，社會局號稱北市老人共餐據點配有一百多位營養師，但他拜訪士林、北投區里長發現，兩行政區據點無營養師；此外，社會局雖補助每人每餐四十元，但有些里長為了讓老人吃得更好，再對老人加收廿至四十元不等，導致餐費無法統一、長者困擾。

對此，許立民未明確回應，僅表示會以書面質詢回覆；陳政忠則要求市政總質詢前釐清問題。