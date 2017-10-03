〈台北都會〉白晝之夜砸千萬 議員批換湯不換藥

2017-10-03

主視覺設計相仿 作品重複

〔記者周彥妤／台北報導〕花費近千萬元的「二○一七白晝之夜」即將於本週六登場，但與去年相較，除了展演路線不同外，藝術總監及策展團隊均為原班人馬，且活動主視覺設計、號召口號，亦與去年相仿，展出的藝術作品亦有重複，遭議員批評換湯不換藥，有濫花預算、圖利特定廠商之嫌。

文化局︰絕無圖利特定廠商

對此，主辦單位文化局表示，一切均依採購法相關規定辦理，絕無圖利特定廠商，至於藝術總監的作品多用，本於尊重藝術自由，也相信作品會依不同展演地點，注入不同創作元素，呈現不同風貌。

執行單位衍序規劃設計也表示，去年受好評的藝術家，今年才會再收錄其作品，整體而言重複作品並不多；此外，今年展演地點從北門移師至公館，當地豐厚的人文底蘊，會比去年更富獨立精神，也更能凸顯兩年活動本質的差異。

今年移師公館 串聯三大場域

白晝之夜是全球夜間城市藝術祭，二○○二年創始於法國巴黎，多在每年十月第一個週六跨夜舉行，全球數十座城市攜手同步。亞洲當前僅有日本、台灣曾舉辦，去年台北市於北門周邊首度舉行，今年則移師城南「公館」區域，串聯台灣大學、溫羅汀街區及客家文化主題公園三大場域，全程兩公里。

記者檢視發現，去年與今年均編列九百多萬預算的白晝之夜，其藝術總監均為李明道，執行單位均為衍序規劃設計，都是原班人馬；主視覺設計上，仍以「白晝先生」及「黑夜小姐」為主，唯一差別在於今年換成金色新裝，但同樣打出「好呀！大家都不要睡」口號，號召市民享受藝術夜遊，且今年六十一項藝術作品中亦有重複，如「金光閃閃舞台車」是去年的「轉吧！七彩舞台車」、Cycling Wheel- The Orchestra則是去年的Cycling Wheel及名稱也無異的「白傘計畫」。

此外，藝術總監李明道也是今年世大運閉幕式的創意總監，其設計作品機器人「閃閃電光樂團」是閉幕式的壓軸秀，又在今年的白晝之夜以「閃閃電光機器人」之名登場。不僅如此，就連卅個響應串聯的單位，也有十個相同，佔了三分之一。

議員：同樣廠商一物多賣 應調查

台北市議員陳政忠表示，活動耗費近千萬元，同家公司連兩年承接活動，卻用同樣的設計、作品打混，難道主辦單位文化局放水？令人無法接受的是，同位策展人把自己的作品，拿去先辦展覽，又拿去世大運閉幕式使用，現在又拿到白晝之夜活動展出，一物多賣，文化局既然這麼會省錢，就把重複使用的設計、展品費用全部扣下來，請政風處調查，這家公司今年是用什麼設計標得此案，得標企劃書和活動執行內容是否一樣，詳細調查文化局是否有圖利特定廠商之嫌。